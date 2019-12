Vittorio Feltri svela come nacque “Destra Sinistra” di Gaber | poi l’aneddoto su Bettino

urbanpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) «La pisciata in compagnia è di sinistra, il c**so è sempre in fondo a destra», si tratta di versi di Destra Sinistra, una delle canzoni più note di quel grande genio che è stato Giorgio. Il brano, uscito nel 1994, incluso nell’album dal vivo E pensare che c’era il pensiero, è stato in seguito riproposto, in versione registrata in studio, ne La mia generazione ha perso del 2001. Perché tirarlo fuori oggi? Beh, innanzitutto perché è attuale, nonostante abbia già 25 anni sulle spalle, poi perché a La Repubblica delle donne, show di Rete 4 condotto da Piero Chiambretti, il diretto di Libero Quotidiano, invitato dal padrone di casa, ne ha raccontato l’origine. Un aneddoto decisamente curioso, sapientemente raccontato dall’opinionista italiano.“Destra Sinistra” diGiorgio...

