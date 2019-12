Virginio vince il Premio “Video Rivelazione” al Roma Videoclip

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Assegnati nel magico Teatro 5 di Cinecittà, i premi della XVII edizione del– il cinema incontra la musica, la kermesse nazionale ideata da Francesca Piggianelli e dedicata al settore della musica e del cinema. Tra i premiati, oltre a Tommaso Paradiso, Noemi e i Mokadelic,, che ha ricevuto il riconoscimento come ‘Video rivelazione’ per ildel brano “Cubalibre”, diretto da Alessandro Congiu. Cubalibre impersona il nuovo spirito di, votato alla leggerezza, che fa suo il concetto espresso da Italo Calvino nelle Lezioni Americane. Ilè frutto della collaborazione con l’etichetta indipendente iMean Music di Roberto Mancinelli con il supporto speciale di COTRIL, che, oltre ad aver partecipato alla realizzazione del, si è occupata anche dello styling hair&make up dicon la distribuzione e il ...

bettadedo : RT @AllMusicItalia: Il video del il video del singolo estivo di @VirginioNero, Cubalibre, si è aggiudicato un prestigioso riconoscimento.… - missyoufilippo : RT @AllMusicItalia: Il video del il video del singolo estivo di @VirginioNero, Cubalibre, si è aggiudicato un prestigioso riconoscimento.… - VirginioNero : RT @AllMusicItalia: Il video del il video del singolo estivo di @VirginioNero, Cubalibre, si è aggiudicato un prestigioso riconoscimento.… -