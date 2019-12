ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019), protagonista della fiction di RaiUno su Nilde Iotti, ha raccontato ada Mehasuo marito, Paolo Sopranzetti. I due sinel 2010 e hanno tre figli: “L’ho incontrato su Facebook – ha detto l’attrice a Caterina Balivo – O meglio, lui mi ha scritto, eravamo compagni di scuola e mi ha svelato che già dai tempi del liceo pensava che potessi essere la donna della sua vita. Gli ho chiesto subito un incontro, era tutto perfetto. Ci siamo frequentati per 9 mesi, poi ci siamo“. A quel punto la conduttrice del programma pomeridiano di RaiUno ha chiesto: “E poi cosa è successo?”. Ironica la risposta di: “In che senso? Che vuoi sapere?le due del pomeriggio…”. L'articoloDa Me,: “Eccohomio marito”. I due...

TutteLeNotizie : Vieni Da Me, Anna Foglietta: “Ecco come ho conosciuto mio marito”. I due sono sposati dal… - infoitcultura : La cassettiera con Anna Foglietta - Vieni da me 05/12/2019 - Unf_Tweet : MA SONO UNA BELLISSIMA COPPIA! #AnnaFoglietta a #Vienidame ha incontrato suo marito grazie ai social (Foto) -