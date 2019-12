VIDEO Margherita Panziera | spettacolare oro sui 200 dorso agli Europei di nuoto

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019)ha conquistato la meda d'oro sui 200 metriin vasca corta. La veneta si è imposto a Glasgow (Gran Bretagna), nella stessa piscina in cui nel 2018 aveva vinto il titolo continentale in lunga. La 24enne ha toccato la piastra con il rilevante tempo di 2:01.45, nuovo record italiano. Di seguito ildella gara trionfale di, oro sui 200in vasca corta.ORO 200VASCA CORTA: CLICCA QUI PER ILDELLA GARA

