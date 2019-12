VIDEO Ilaria Bianchi spettacolare argento sui 200 farfalla agli Europei di nuoto

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019)ha conquistato la meda d’sui 2002019 diin vasca corta a Glasgow (Gran Bretagna). L’azzurra ha messo in difficoltà la grande favorita della vigilia ovvero l’ungherese Katinka Hosszu: ha sognato l’impresa sportiva, è transitata ai 150 metri con addirittura un secondo di vantaggio sulla fuoriclasse magiara ma purtroppo nella vasca successiva ha iniziato a soffrire e ha sbato la virata conclusiva.ha firmato il nuovo record italiano (2:04.20, due centesimi meglio del suo personale), bronzo per l’altra ungherese Zsuzsanna Jakabos (2:05.00). Di seguito ildella gara di llaria200VASCA CORTA: CLICCA QUI PER ILDELLA GARA Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti ...

Ilaria_C97 : RT @lusurpateur_: Stasera, al posto del solito porno, guardate questo #LAssedio - MarieClaire_it : Ore 18 #MCBistrot incontro: 'Il cibo è l’arte dei Millennials?' con Alexa Bisi, Marketing Manager @Fitbit_Italy Ila… - ilariantoniani : Ho pubblicato un nuovo video su Facebook -