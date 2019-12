VIDEO Gregorio Paltrinieri | il trionfo nei 1500 sl agli Europei 2019 | progressione

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019)è tornato l’Imperatore dei giorni migliori e ha conquistato la meda d’oro suimetri stile liberodi nuoto in vasca corta. L’azzurro ha letteralmente giganteggiato sulla distanza prediletta, ha piazzato unainarrestabile attorno ai 600 metri lasciando sul posto i grandi rivali Romanchuk e Christiansen e si è involato verso una magnifica vittoria. Il Campione Olimpico ha trionfato nella rassegna continentale per la terza volta in carriera e ha dato un segnale importante in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Di seguito ildella gara di, oro suislin vasca corta.OROMETRI STILE LIBEROVASCA CORTA: CLICCA QUI PER ILDELLA GARA DIClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

