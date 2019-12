VIDEO Ester Ledecka vince la discesa di Lake Louise | impresa della Campionessa Olimpica

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019)ha vinto a sorpresa lalibera di, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. La ceca ha compiuto un’autenticasportiva, è scesa col pettorale numero 26 ed è riuscita are da vera fuoriclasse qual è: si trattaprima vittoria in Coppa del Mondo per ladi superG che proviene dallo snowboard dove ha vinto due Mondiali e l’oro a cinque cerchi a PyeongChang 2018 quando si impose anche in superG. Di seguito ilvittoria dinel superG di, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.VITTORIA: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Shutterstock

