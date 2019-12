Vidal Inter | gennaio si avvicina | nuovo indizio da Barcellona

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il tecnico delValverde ha parlato del futuro diin conferenza stampa: «Vedremo cosa succederà a» Dopo le parole di Arturo, arrivano quelle di Ernesto Valverde. Il tecnico delha aperto alla cessione del centrocampista cileno durante il mercato di, che non sta trovando molto spazio in blaugrana. «Sui giornali si leggono tante cose. È molto importante per noi: vedremo se giocherà domani e cosa succederà nel mercato invernale», ha dichiarato Valverde senza allontanare del tutto il il fantasma dell’da. Leggi su Calcionews24.com

