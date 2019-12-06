Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 19:15 (Di venerdì 6 dicembre 2019) Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI ANCORA FORTI DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO. SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. INCOLONNAMENTI ANCHE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA. PIU’ AVANTI SI STA IN FILA TRA LA NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24 Roma TERAMO. E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA, IN USCITA DA Roma. MENTRE IN ...
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zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 18:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-12-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 19:15: VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 19.05… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 18 : 15: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI PERMANGONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI REGISTRANO CODE PARI A 3 KM, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO, TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 17 : 45: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE PERMANGONO CODE, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 17 : 15: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI IN PRIMO PIANO LA VIABILITA’ SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE, A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 16 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA BARRIERA Roma SUD E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI STA INCOLONNATI DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 15 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. PIU’ AVANTI, IN QUESTO CASO ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E APPIA SEMPRE A ...
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