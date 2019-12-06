Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 08:15 (Di venerdì 6 dicembre 2019) Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SULL’A24 Roma-TERAMO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE SONO COINVOLTI DIVERSI VEICOLI. SEMPRE A PROPOSITO DELL’A24, MA IN QUESTO CASI CI RIFERIAMO AL TATTO URBANO, ABBIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. ALTRO INCIDENTE SULLA TIBURTINA, ANCHE QUI IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA CASILINA E ARDEATINA. INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIOEN CENTRO. CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE VERSO LA CAPITALE. PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ...
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zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-12-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 08:15: VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 08:05… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 20 : 30: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO IN USCITA TRA LA TANGENZIALE EST E RACCORDO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E APPIA SULLA CASSIA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 19 : 45: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PISANA E AURELIA E PROSEGUENDO CODE TRA LE USCITE LABARO E SALARIA E PIU AVANTI SEMPRE CODE TRA LA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 19 : 15: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA PISANA E AURELIA PROSEGUENDO CODE TRA LE USCITE LABARO E SALARIA E SEMPRE CODE TRA LA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN ENTRATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 18 : 45: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PISANA E AURELIA E TRA LE USCITE LABARO E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 18 : 15: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI IN USCITA TRA TOGLIATTI E RACCORDO MENTRE SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LABARO E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA TROVIAMO RALLENTAMENTI, NEI DUE SENSI DI ...
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