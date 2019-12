Via libera per il mercato del Chelsea | c’è Hysaj tra gli obiettivi dei Blues

calciomercato.napoli

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Si riapre la pistaper: ihanno il viaper operare sulgià da gennaio E’ di poche ore fa la notizia del viaarrivato direttamente dal TAS per il: ipotranno fare ila gennaio. L’appello contro la Fifa effettuato dalla società londinese ha avuto successo, permettendo così di ottenere uno sconto importante sulla pena afflitta lo scorso febbraio. Ora Frank Lampard ed il suo staff possono tornare a mettersi in moto per cercare rinforzi. Tra i vari nomi usciti nei giorni scorsi c’è quello di Elseid. L’albanese è in uscita dal Napoli dopo le recenti dichiarazioni del procuratore Mario Giuffredi, il quale ha espressamente ribadito la volontà di lasciare gli azzurri per cercare una nuova sfida. Il comunicato del TAS: ”Viaper il” Nel comunicato del TAS, riguardo al ...

borghi_claudio : Per la millesima volta ricordo la posizione UFFICIALE della Lega sull'Euro. Tutto il resto sono sciocchezze e patet… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Mes, cronologia contro le fake news. #Tria diede via libera il 13 giugno (SENZA mandato… - amnestyitalia : ?? Il Viminale dà il via libera allo sbarco delle navi Alan Kurdi e Ocean Viking, rispettivamente a Messina e Pozzal… -