Vi ricordate dei Gazosa? Ecco che fine hanno fatto

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ci sono stati, si sono sciolti, si sono riformati, ma con una band quasi completamente diversa. Nel 1998 a Roma 4 giovanissimi adolescenti con la passione per la musica si incontrano e insieme danno vita ai. Isono stati simbolo di una generazione negli anni 2000. Teen Idol per eccellenza in quegli anni tutti cantavano WWW mi piaci tu, tu,tu, tu. Il loro incontro è stato opera di Caterina Caselli. Ma oggi che? Il 1998 è l’anno che ha dato il via alla carriera deila cui età media era 14 anni. I primi componenti della band erano Jessica Morlacchi (11 anni, cantante e bassista), i fratelli Valentina (13 anni, tastierista) e Federico Paciotti (11 anni, chitarrista), e Vincenzo Siani, soprannominato “Vinnie” (12 anni, batterista). Tutti e quattroiniziato a studiare musica fin da piccolissimi, in particolare Federico Paciotti è stato ...

