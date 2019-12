Veronica Cadei morta di meningite | risultati autopsia della studentessa

termometropolitico

(Di venerdì 6 dicembre 2019)di, giovanissimadi matematica, èa causa di un’infezione causata dal Meningococco di tipo C. A definirlo è stata l’disposta sul corpodiciannovenne nella giornata di ieri. L’esame autoptico ha dunque smentito la diagnosi di. Sette medici sono ora indagati per la morteragazza, deceduta dopo sole ventiquattro ore dal ricovero, all’alba di martedì 3 dicembre. Il batterio ha causato un’infezione fulminante che non ha lasciato scampo alladi origine bergamasca.aveva iniziato a lamentare un certo malessere lunedì pomeriggio, mentre si trovava all’università con alcuni amici ed era stata accompagnata all’Ospedale di Brescia in serie condizioni. I medici le avevano diagnosticato una ...

