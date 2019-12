Verissimo | Ilaria D’Amico | ‘Non ero richiesta | mia madre pensò di abortire’

tvzap.kataweb

(Di venerdì 6 dicembre 2019), ospite per la prima volta sabato 7 dicembre a, confessa una delicata vicenda personale che l’ha segnata profondamente: “I miei genitori avevano un rapporto molto conflittuale, c’era già mia sorella e non volevano altri figli, ma quando ebbero un riavvicinamento miarimase incinta di me. Una vita che arrivava ma che non era, tanto che leidi abortire. Chiese a un dottore di interrompere la gravidanza, però la mattina dell’operazione lui la chiamò per dirle di posticipare l’appuntamento. A quel punto annullò tutto perché quello era il segnale che stava aspettando. Ed eccomi qui!”.D’Amico: ‘Non sono una rovina famiglie’ A Silvia Toffanin che le chiede della relazione con Gianluigi Buffon, arrivata dopo una separazione dolorosa per entrambi,risponde: “Io e Gigi ci siamo incontrati perché eravamo nella stessa ...

corpallone : Ilaria D’amico, matrimonio con Buffon? 'Aspetto una proposta romantica' #verissimo #toffanin #ilariadamico… - QuiMediaset_it : A #verissimo @ilaria_damico 'Matrimonio con @gianluigibuffon ? Aspetto una proposta romantica' -