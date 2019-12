Vent’Anni che Siamo Italiani | Incontrada brilla e si commuove

dilei

(Di sabato 7 dicembre 2019) Dopo il grande successo della puntata d’esordio, Vanessae Gigi D’Alessio hanno dato il via al secondo appuntamento di Vent’Anni che. Lo show di Rai1 è uno spettacolo molto atteso tra il pubblico, in grado di coinvolgere i telespettatori con tanta bella musica e un po’ di sano divertimento. Alla conduzione, una coppia del tutto inedita e decisamente originale: Vanessa, ormai ascesa ad una delle presentatrici più amate di sempre, ha affiancato Gigi D’Alessio, famoso cantautore napoletano e anch’esso personaggio televisivo che ha sempre riscosso grande successo. Lo show sembra tagliato apposta su di loro. Vent’Anni che, ovvero una celebrazione di due ricorrenze molto importanti per Vanessa e Gigi. Lei era all’epoca una giovane ragazza spagnola da poco approdata nel nostro Paese, bellissima ...

