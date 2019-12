movieplayer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Gli incassi dihanno convinto i produttori a far uscire2 con il visto censura R, ovveroaidi 18 anni. Per2 si sta valutando la possibilità di una valutazione R, ovvero un visto censura diaidi 18 anni,il grandedi. Nonostante, infatti, ilabbia avuto questa restrizione ha incassato oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo, rivelandosi come uno dei titoli più remunerativi al box office. "Ci sono maggiori opportunità" ha dichiarato Matt Tolmach, produttore di2, durante un incontro con CinemaBlend. "Voglio dire, dovremorci seriamente perché ha funzionato. Detto questo, il nostroè andato davvero bene (ha incassato 856 milioni di dollari ndr.) e ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Venom 2: dopo il successo di Joker si pensa ad un film vietato ai minori - MarcoSestito2 : Dopo il cavaliere oscuro finisco di vedermi Venom - IISimbionte : Avrebbero sbancato il botteghino dopo 2 giorni dall'annuncio, neanche alla data di rilascio. #Venom #Venom2… -