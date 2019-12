Venerdi 6 Dicembre sui canali Sky Cinema HD

digital-news

(Di venerdì 6 dicembre 2019) City of lies - L'ora della veritàJohnny Depp e Forest Whitaker in un thriller che scava in un duplice mistero della storia del rap. Un detective e un reporter indagano sugli omicidi di Notorious B.I.G. e Tupac Shakur (SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Il treno per il DarjeelingCommedia 'on the road' di Wes Anderson, con Owen Wilson e Adrien Brody. Alla morte del padre, tre fratelli intraprendono un viaggio in India nel tentativo di...

RadioAirplay_it : #StupidaAllegria è il nuovo, coinvolgente singolo di @MarroneEmma in tutte le #radio da venerdì 6 dicembre estratto… - twitorino : Domani, ?? venerdì 6 dicembre 2019, ricorre l'anniversario della tragedia della #thyssenkrupp Al ?? Cimitero Monumen… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE, venerdì #6dicembre, nell'area del Salento, in Puglia. ?? #allertaGIALLA in 6 regioni. ????? L'all… -