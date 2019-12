Vanessa Incontrada | età | famiglia | vita privata | figli | carriera tv

cronacasocial

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Febbraio ormai è dietro l’angolo. E più ci si avvicina a questo mese e più si susseguono i rumor su Sanremo 2020 di Amadeus. In base alle voci di corridoio raccolte dal popolare settimanale diretto da Umberto Brignani sembra chesia in trattativa con Amadeus per co-condurre il Festival di Sanremo. E in effetti questo sarebbe il sogno di tanti telespettatori di Rai1. Difatti molti da anni chiedono sui social ai vertici Rai di poter vedere sul palco del Teatro Ariston propriovisti i suoi continui successi sia nelle ficion che nei vari programmi Tv, come Vent’anni che siamo italiani. Ma facciamo qualche passo indietro per ricordare chi è. Nata a Barcellona, 24 novembre 1978 – ha, quindi, 41 anni – è un’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella. Padre italiano, Filippo(romano della Garbatella di ...

CronacaSocial : #Sanremo2020. Pare che la trattativa sia a buon punto. Ecco chi potrebbe affiancare #Amadeus al Festival. LEGGI??… - sinistea_ : pazzesca vanessa incontrada mentre si prepara per #20annichesiamoitaliani - italiaserait : 20 anni che siamo italiani, seconda puntata questa sera 6 Dicembre 2019 su Rai1: anticipazioni, ospiti, Emma, Miche… -