Valeria Marini mette tutti in imbarazzo | Ostacoli per il Grande Fratello Vip

meteoweek

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Untangibile scende nello studio di Chiambretti quando, ieri 5 dicembre, la soubrettesi rivolge a Antonella Elia, valletta del programma e svela: “Tu lo fai ilVip, Antonella? Vero?!”. Una leggerezza, quella della, o una vendetta fuoriosa contro la Elia?inIl primo … L'articoloinper ilVip proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Valeria Marini: Rita Rusic? Alcune volte ci sono stati dei giudizi ma a me sta simpatica... - #Valeria #Marini:… - gossipblogit : Valeria Marini: 'Rita Rusic? Alcune volte ci sono stati dei giudizi ma a me sta simpatica...' - gergievfan : @caroliarita @Chicogir @teatroallascala Domani spero di non sentire il parere di Valeria Marini ed altri...??, come qualche anno fa -