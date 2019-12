Uomo chiede a due sorelle contemporaneamente di sposarlo | la loro felicità è alle stelle

baritalianews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Un, Will Seaton, evidentemente dal cuore d’oro, era perdutamente innamorato di una donna, Ashley Schaus e aveva deciso dirle di. L’, però, sapeva molto bene, perché la sua fidanzata era stata chiara con lui fin dall’inizio delrapporto, che stare con lei significava stare prendersi cura della sorella che aveva la sindrome di down e il diabete e che aveva bisogno costantemente di lei. L’, quando ha deciso che era arrivato il momento dire alla fidanzata di, ha preso due anelli, uno di fidanzamento che ha acquistato e un altro che era appartenuto alla nonna ed è andato dalla fidanzata e da sua sorella. Ashley racconta così: “Quando io e Will abbiamo cominciato a frequentarci, gli dissi subito che io e mia sorella eravamo un pacchetto unico“. E allora l’prima ha chiesto alla fidanzata se volevae poi ha chiesto alla ...

ZeniaConfusa : Giorgio Carbone, fai veramente schifo, come uomo prima ancora che come giornalista. “Era facile amarla perché era u… - FuturaTorino : 6 dicembre 2007-6 dicembre 2019 Dodici anni fa sette operai morivano nel rogo alla #ThyssenKrupp di Torino. Una tra… - 03Ginevra : RT @GerberArancio: 'Nessun uomo si aprirà con il proprio padrone; ma a un amico di passaggio, a chi non viene per insegnare o per comandare… -