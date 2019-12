UNA VITA | anticipazioni puntata di domenica 8 dicembre 2019

tvsoap

(Di venerdì 6 dicembre 2019)892 di Unadi: Il marito di Carmen viene finalmente arrestato e lei, aiutata da Servante, Fabiana e Cesareo, riesce a convincere il commissario Mendez a ere la denuncia di Raul per complicità nella rapina. Molte signore e domestiche di Acacias si danno da fare insieme a padre Telmo per gli sfollati dell’Hoyo. Felipe apprende di aver perso la causa relativa alla marchesa e teme che ciò possa compromettere la fiducia del marchese verso di lui. Susana teme le lettere minatorie degli Escalona e ha paura anche che fra i poveri dell’Hoyo si nasconda qualche malintenzionato. Liberto inizia a notare lo strano atteggiamento di sua moglie e di Susana. Quest’ultima chiede invano a Rosina di pagare la cifra chiesta nelle lettere di minaccia… Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). ...

