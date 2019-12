Una Vita anticipazioni | CASILDA e CEFERINO si baciano | ecco perché

tvsoap

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’ingresso del “bizzarro”(Edgar Costas Sanmartín) creerà più di un problema a Lolita (Rebeca Alemany) nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una. Come abbiamo già anticipato in precedenza nei nostri post dedicati a questo argomento, l’ultimo arrivato pretenderà infatti di sposare la domestica in nome di un’antica tradizione di Cabrahigo, mettendo in serio repentaglio il rapporto tra la ragazza e Antoñito Palacios (Alvaro Quintana). Una, news:perchèvuole sposare Lolita In base allefornite su questa storyline si scopre che tutto prenderà il via nell’istante in cuicomparirà ad Acacias per comunicare a Dolores – ossia Lolita – che è pronto a sposarla; seppur spiazzata dalla notizia, l’inserviente appoggerà la volontà del compaesano quando quest’ultimo ...

nzingaretti : Caro #Salvini, se vivi in un Paese democratico è anche perché ci sono stati tante e tanti che hanno perso la vita c… - caritas_milano : Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano. S… - robertosaviano : Ciro Di Marzio l’Immortale è cuore e ferocia, ma la ferocia è tale da non lasciar più vedere l’uomo. Ciro ha tradit… -