Un posto al sole anticipazioni | SERENA | il suo B&B è un flop?

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Si riparla a Unaldell’ormai famoso B&B diCirillo (Miriam Candurro), che tanti dissapori ha provocato in questi mesi tra la ragazza e il marito Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso). Eh sì: proprio lunedì prossimo apprenderemo che la struttura è ormai pronta per l’apertura e questo porterà anche ad una sorta di “singolar tenzone” tra Filippo e suo padre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Per l’occasione apprenderemo infatti che Ferri è un appassionato di fotografia, dunque l’uomo vorrà essere coinvolto quando si tratterà di realizzare degli scatti per il sito web del b&b. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Ne nascerà insomma una spassosissima sfida all’ultima immagine tra Roberto e suo figlio, ma il divertimento pare che durerà poco: a stretto giro, la nostra ...

