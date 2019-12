UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 9 dicembre 2019

tvsoap

(Di venerdì 6 dicembre 2019)5391 di Unalin onda: Dopo l’incontro con Aldo (Luca Capuano), c’è tensione tra Diego (Francesco Vitiello) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), quest’ultimo tanto in ansia per le scelte del fratellone… Andrea (Davide Devenuto) rientra ancora una volta da Londra ma stavolta porta con sé un segreto di cui, prima o poi, dovrà parlare con la moglie Arianna (Samanta Piccinetti)… Il b&b di Serena (Miriam Candurro) sta per aprire, ma ora sono necessarie le foto per il sito internet… La nuova lite tra Teresa e Otello (Lucio Allocca) fa sì che adesso l’ex vigile divenga difficile da gestire per Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi)… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UNALdi ...

KontroKulturaa : Un posto al sole anticipazioni 9 dicembre: Andrea torna con un segreto - - semeraro_g : @ayrvian @MinutemanItaly @pdnetwork cosa non si fa per un posto al sole... #èilnetworklamenzogna… - SuttoraM : @ferrarisergio4 Bello questo soliloquio micioso?? e buona e bella serata caro Sergio anche se il sole del pomeriggio… -