Un portento per le foto il Samsung Galaxy S11 | fotocamera da 108MP confermata

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Dopo avervi parlato della batteria da 5000mAh che probabilmente sarà implementata sotto il cofano delS11 Plus, eccoci qui pronti a riferirvi dettagli importanti sullacamera del prossimo top di gamma del colosso di Seul, che, stando a quanto riportato da 'smartdroid.de', avrà molto da offrire. Il device non sarà da meno allo Xiaomi Mi Note 10, che ricordiamo montare un compartografico principale da. Questo, però, non significa che pompare la risoluzione dellacamera sia sinonimo di qualità: guardate, per esempio, i Google Pixel 4, che riescono a fare grandi cose con la modalità astrografia nonostante un sensore di appena 12MP. Precisato questo, vi ricordiamo che, nel caso in cui le indiscrezioni sopra riportate si rivelassero fondate (come ormai crediamo essendo piovute da più fonti, tutte pressoché affidabili), il produttore asiatico ...

