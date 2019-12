Un italiano su due vuole l' uomo forte al potere

agi

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Una politica che non riesce a dare risposte e finisce quasi con il suicidarsi sta facendo pagare un prezzo elevato agli italiani: l'innesco di crescenti pulsioni antidemocratiche. E la tentazione è quella di mettersi nelle mani dell'e consegnargli il. Sono 8 milioni gli italiani pessimisti assoluti, già convinti che la democrazia liberale abbia i giorni contati e che a sostituirla sarà una qualche forma di regime autoritario. Lo rileva il Censis nel suo 53esimo Rapporto sulla situazione sociale del Paese. I numeri Impietosa la fotografia. Oggi solo il 19% degli italiani parla frequentemente di politica quando si incontra il 76% non ha fiducia nei partiti (e la percentuale sale all'81% tra gli operai e all'89% tra i disoccupati) Il 58% degli operai e il 55% dei disoccupati sono scontenti di come funziona la democrazia in Italia Il Rapporto ...

