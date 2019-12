Un fantastico via vai film stasera in tv 6 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Unvia vai è ilin tv venerdì 62019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito eccoscheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Unvia vaiin tv:e scheda USCITO IL: 122013GENERE: CommediaANNO: 2013REGIA: Leonardo Pieraccioni: Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Marianna Di Martino, Chiara Mastalli, Giuseppe Maggio, David Sef, Alice Bellagamba, Massimo Ceccherini, Giorgio PanarielloDURATA: 95 Minuti Unvia vaiin tv:I Nardi, Arnaldo, Anita e le due gemelle Martina e Federica, sono una tipica famiglia medio borghese tranquilla e normale. Per Arnaldo arriva improvvisamente un periodo di ...

cineblogit : Stasera in tv: 'Un fantastico via vai' su Rai 3 - cineblogit : Stasera in tv: 'Un fantastico via vai' su Rai 3 -