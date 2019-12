Ultimi sondaggi politico elettorali | le sardine possono arrivare al 15% | tremano Pd e il

baritalianews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Un’ulteriore frammentazione del voto a sinistra si sta prospettando. Dopo la scissione prima voluta da Matteo Renzi, con la formazione di Italia Viva e poi da Calenda con Azione, i Dem perderanno altri pezzi. Con la nascita del movimento delleinevitabilmente sia il Pd e anche e soprattutto il movimento cinque Stelle perderanno consensi. Secondo Youtrend, il Movimento delle, formato da quattro giovani Mattia Santori, Andrea Garreffa, Giulia Trappoloni, e Roberto Morotti, potrebbe al momento già valere intorno al 15% delle intenzioni di voto. Voti che il movimento appena nato toglierebbe inevitabilmente sia al Pd che al Movimento 5 Stelle già in perdita di consensi dopo la nascita del governo giallorosso. Al Movimento dellesi stanno interessando giornalisti e politici di tutto il mondo e secondo molti non è affatto scontato che il Movimento, in ...

