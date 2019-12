Ultimi sondaggi politici elettorali | Emilia Romagna la spallata di Salvini potrebbe

baritalianews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Una situazione molto ingarbugliata quella dell’con la Lega sempre più primo partito ma con il candidato del centrosinistra, Stefano Bonaccini ancora in vantaggio su Lucia Borgonzoni di 5 punti. Stefano Bonaccini, secondo gli, si attesterebbe intorno al 45,4% delle intenzioni di voto contro il 40,6% di Lucia Borgonzoni. A fare la differenza sarebbero le liste per i candidati presidenti. In particolare la lista per Bonaccini riuscirebbe a ottenere l’11% dei consensi, diventando di fatto, il terzo partito della competizione dietro il Pd e la Lega. Mentre la lista per Borgonzoni otterrebbe solo l’1,1% dei consensi. La Lega si attesterebbe al 29,8% dei consensi mentre il partito democratico solo al 24,7% dei consensi. Ottimo sarebbe, secondo ilo, il risultato di Fratelli d’Italia al 9,4% dei consensi mentre Forza Italia si fermerebbe ...

