Ultime Notizie Roma del 06-12-2019 ore 17 | 10

(Di venerdì 6 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio tutti al momento il vertice di maggioranza iniziato stamattina sulla legge di bilancio Palazzo Chigi la riunione si apprende è stata interrotta anche per l’incontro del premier Giuseppe conte con il ministro degli Esteri Russo lavrov alcuni dei partecipanti sono andati alla camera per le votazioni sul decreto fiscale Ma a quanto si prende C’è stato anche un duro scontro tra PD e Italia viva sull’uso delle risorse per azzerare la Plastik Tex e la Sugar Tax plastikpack supertux determineranno un disastro occupazionale ora lavoro per trovare un accordo che dicano Eye micro Baldelli e zia lavora Tu intanto il ministro dell’Agricoltura e capodelegazione di Italia viva Teresa Bellanova fonti attaccano Italia Viva i lavoratori italiani preferisce Le multinazionali ...

