Ulivieri | «Il contratto di Ancelotti? Scelta personale e consapevole»

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Renzo, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato della situazione contrattuale diRenzo, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato della situazione contrattuale di, dopo le rivelazioni sulle clausole inserite nel suo accordo nel Napoli. Ecco le sue parole a Radio Punto Nuovo.– «Questione contrattuale didi un lavoratore che entra in un’azienda. Non mi sento di dare giudizi su questo.ha firmato unassistito da un avvocato, è un accordo preso in pienazza. Uno lo condivide o meno, non mi sembra giusto entrare nel merito. Oggi vengono fatte tante clausole, se uno è disposto ad accettare l’offerta, l’accetta e basta. Oggi gli allenatori sono assistiti da avvocati, c’è pienazza». Leggi su ...

_SiGonfiaLaRete : ???AIAC, Ulivieri: “Diritti d'immagine? La Serie A è senza accordo collettivo! Sul contratto di #Ancelotti...' - SiamoPartenopei : Pres. ass. allenatori Ulivieri: 'Contratto Ancelotti? Non è una novità l'inserimento di clausole' - 100x100Napoli : #Ulivieri sulle clausole del contratto di #Ancelotti -