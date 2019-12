Ulivieri | “Clausole nel contratto di Ancelotti? Oggi gli allenatori sono assistiti da

forzazzurri

(Di venerdì 6 dicembre 2019): Questione? Scelta personale di un lavoratore che entra in un’azienda. Non mi sento di dare giudizi su questo.ha firmato unassistito da avvocato Renzo, presidente Associazione Italiana, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare della questione deldicon il Napoli. Queste le sue parole: SULSTIPULATO DACON IL NAPOLI Questione? Scelta personale di un lavoratore che entra in un’azienda. Non mi sento di dare giudizi su questo.ha firmato unassistito da avvocato, è un accordo preso in piena consapevolezza. Uno lo condivide o meno, non mi sembra giusto entrare nel merito.vengono fatte tante clausole, se uno è disposto ad accettare l’offerta, l’accetta e basta....

