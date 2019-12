Ufficiale | Marathonbet sponsor del kit da allenamento del City

calcioefinanza

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Adesso è. Il Manchesterha annunciatocome suo primo partner per le divise da. Questa nuova partnership, siglata per le squadre maschili e femminili del, è stata costruita sui diciotto mesi dicome official betting partner globale del club inglese. Il marchioverrà aggiunto ai kit da… L'articolodel kit dadel