Udinese Napoli | i convocati di Ancelotti C’è Koulibaly | out in tre

(Di venerdì 6 dicembre 2019), idi Carlo. Presente in lista, assenti Milik, Allan e Ghoulam. Ecco l’elenco completo Ilsi prepara a partire alla volta di Udine, luogo in cui domani alle 18 affronterà la squadra bianconera. Carloha diramato la lista dei calciatori, all’interno del quale figura. Assenti, invece, Allan, Milik e Ghoulam L’elenco completo: Portieri: Karneziz, Meret, Ospina. Difensori: Di Lorenzo,, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui. Centrocampisti: Fabian Ruiz, Zielinski, Younes, Gaetano. Attaccanti: Callejon, Mertens, Insigne, Lozano, Leandrinho. Leggi su Calcionews24.com

