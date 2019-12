Trovato l' accordo sulle tasse L' annuncio del ministro d' Inca

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Abbiamo chiuso su tutto”. Ilper i Rapporti per il Parlamento Federico D’Incà dà notizia della quadra trovata a Palazzo Chigimicrocontenute nella manovra. Fonti della maggioranza confermano che una mediazione è stata raggiunta e potrebbe tenersi a breve una conferenza stampa.Ilpentastellato è arrivato in Senato, dove in serata è convocata la Commissione Bilancio. Le opposizioni stanno occupando il tavolo della presidenza della commissione.Ildell’Economia Roberto Gualtieri avevale coperture finanziarie per 400 milioni di euro per un rinvio della plastic tax, della sugar tax e dell’imposizioneauto aziendali, incrementando l’imposizione sui giochi. Sulla destinazione di queste risorse, però, si era aperto lo scontro nella maggioranza: Italia Viva chiedeva ...

