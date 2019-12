Trovato con carico rifiuti speciali trasportati illegalmente | denunciato

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Roma – Trasportavaun vastodiall’interno di un furgone: l’uomo è stato fermato, durante un normale controllo, da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del XII Gruppo Monteverde in zona Pisana. All’interno del mezzo sono stati trovati quintali di ferro e scarti di lavorazione riconducibili ad un’area di cantiere. Gli agenti hannoil responsabile per il trasporto illegale e posto sotto sequestro l’autocarro ed ildi. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti sulla provenienza del materiale. L'articoloconproviene da RomaDailyNews.

