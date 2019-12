Trono over | che fine ha fatto Angela Di Iorio? Eccola oggi

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019)Diè stata una delle protagoniste più discusse deldi Uomini e Donne. Le accesissime liti con la sua acerrima nemica televisiva Tina Cipollari hanno monopolizzato l’attenzione dei telespettatori. Ma chehala dama?Didopo ildi Uomini e DonneDiha deciso di abbandonare il programma e di ritirarsi a vita privata senza aver trovato l’amore. La dama è molto attiva sui social dove è solita pubblicare scatti che documentano la sua quotidianità. (Continua dopo la foto) View this post on Instagram Voglia di foto A post shared byDi(@.di) on Dec 6, 2019 at 12:41am PST Il suo percorso televisivo all’interno del dating show targato Maria De Filippi è stato tutt’altro che semplice. La protagonista delè stata infatti ...

IsaeChia : '#UominieDonne': l'opinione di #Isa sulla puntata del #Tronoover del 5/12/19 #IsaeChia - IsaeChia : '#TronoOver', la risposta di #IdaPlatano alla proposta di matrimonio di #RiccardoGuarnieri (#IsaeChia ) - napoliforever89 : @Veronique__94 @enrick81 @CIAfra73 @famigliasimpson @ciro_clienti @tw_fyvry @MasterAb88 @Tvottiano @potterhead_1000… -