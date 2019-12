Trentinara | muore anche il marito della donna deceduta a seguito dell’incendio

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Adelle gravi ustioni riportate nell’incendiosua abitazione, in viale Europa a, non ce l’ha fatta Donato Marino il 92ennedi Michelina Milano, la pensionata di 87 anniil 29 novembre scorso proprio adelle fiamme divampate nella casa. A scatenare l’incendio il malfunzionamento di una stufa a pellets. L’anziano coniuge è deceduto nella notte appena trascorsa presso l’ospedale di Battipaglia dove era stato giunti in condizioni che erano apparse subito gravi. La vittima aveva riportato ustioni e gravi sintomi da intossicazione da fumo. L'articoloilproviene da Anteprima24.it.