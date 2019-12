Train to Busan 2 | il film arriverà nei cinema coreani ad agosto

movieplayer

(Di venerdì 6 dicembre 2019)to2, sequel delcoreano campione d'incassi, ha ora una data di uscita nelle sale coreane.to2, il sequel del fortunatohorror, è in arrivo nel 2020: le riprese del secondo capitolo del campione d'incassi coreano sembra infatti si siano già concluse e il progetto dovrebbe essere pronto in vista di una distribuzione nelle sale in estate. Il secondo capitolo della storia si intitolerà Peninsula e sarà nuovamente diretto da Yeon Sang-ho. Al centro della storia ci sarà nuovamente quanto accade dopo la diffusione del terribile virus zombie al centro dito, ma in questo caso gli eventi saranno ambientati nell'intera penisola coreana. Il lungometraggio dovrebbe debuttare in patria il ...

