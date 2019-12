Tragedia Rigopiano | nuova inchiesta con tre indagati

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019)sulladell‘hoteldi Farindola (Pescara), travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che provocò 29 morti. Titolari del fascicolo sono il procuratore aggiunto Anna Rita Mantini e il sostituto Salvatore Campochiaro. Tre gli: il tenente colonnello dei carabinieri forestali, Annamaria Angelozzi, e i sottufficiali Michele Brunozzi e Carmen Marianacci, che sono stati interrogati dai pm. L’riguarda le vicende relative alla telefonata che il cameriere Gabriele D’Angelo, una delle vittime, avrebbe fatto la mattina del 18 gennaio 2017 per chiedere lo sgombero dell’Hotel. Secondo una denuncia presentata il 21 novembre scorso dall’ex capo della squadra Mobile di Pescara, Pierfrancesco Muriana, ci sarebbero incongruenze tra le acquisizioni dei tabulati e i tempi delle indagini condotte dai carabinieri ...

Etruria72 : @luposeduto167 L'unico condannato per la tragedia di Rigopiano! - partenopeoswiss : RT @redazioneiene: “Se non fosse per la promessa che ho fatto a mio figlio, avrei già lasciato tutto'. La protesta delle famiglie delle vit… - barbaraannese : RT @MaurizioZuccon: Rigopiano e Amatrice sono una tragedia, il crollo del Ponte Morandi è una tragedia. I bambini che muoiono sotto le bomb… -