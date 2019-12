Tragedia di Corinaldo | un’amica di Asia Nasoni | “Le ho tenuto la mano”

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) È passato quasi un anno dalladima il ricordo di chi è sopravvissuto e di chi ha perso amici o familiari è ancora vivissimo. Alcuni giovani hanno raccontato quei terribili momenti all’interno di un documentario televisivo mandato in onda sul canale 9. Tra questi anche un’amica di, morta a 14 anni alla Lanterna Azzurra. “Sembrava di essere in un film.non riusciva a respirare, è stata scavalcata dalla folla. Le stringevo la mano da ad un certo punto non ha più risposto“.di: il racconto “Le tenevo la mano, poi ad un certo punto la stringevo solo io, lei non rispondeva” sono le parole di un’amica diche hanno riportato alla memoria unache difficilmente l’Italia dimenticherà. Era il 7 dicembre 2018 e alla Lanterna Azzurra diera in programma un concerto di ...

