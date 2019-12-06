Traffico Roma del 06-12-2019 ore 19:00 (Di venerdì 6 dicembre 2019) ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI E RIPERCUSSIONI. SULLA PONTINA CODE DA CASTEL DI DECIMA A MONTE D’ORO. A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1 Roma-NAPOLI TRA IL RACCORDO E MONTEPORZIO. PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTEZZA TOR CERVARA RIPERCUSSIONI ANCHE PER CHI SI TROVA SULLA TANGENZIALE. ORE QUESTE POI DI Traffico E DISAGI. CODE IN DIVERSE STRADE. SULLA VIA ARDEATINA DISAGI IN USCITA DA Roma. CODE IN VIA CILICIA DIREZIONE SAN GIOVANNI. INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE ———————– AUTORE: SIMONE CERCHIARA In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 06-12-2019 ore 19:00 proviene da ...
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Traffico Roma del 06-12-2019 ore 18 : 30: ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI E RIPERCUSSIONI. SULLA PONTINA CODE DA CASTEL DI DECIMA A MONTE D’ORO. A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1 Roma-NAPOLI TRA IL RACCORDO E MONTEPORZIO. PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTEZZA TOR CERVARA RIPERCUSSIONI ANCHE PER CHI SI TROVA SULLA TANGENZIALE. ORE QUESTE POI DI Traffico E DISAGI. CODE IN DIVERSE STRADE. SULLA VIA ARDEATINA DISAGI IN USCITA DA ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 18 : 00: NON SOLO Traffico IN USCITA DA Roma MA ANCHE INCIDENTI. SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO INCIDENTE VERSO OSTIA ALTEZZA VIA DI MALAFEDE. VEICOLO IN PANNE SULLA PONTINA DOPO CASTEL RomaNO. CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1 Roma-NAPOLI TRA IL RACCORDO E MONTEPORZIO. ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA ALTRI INCIDENTI, IN QUESTO CASO POSSIBILI DISAGI: SUL PIAZZALE ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 17 : 30: DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA ARDEATINA ALTEZZA RACCORDO: VERSO Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE, IN USCITA DALLA CITTÀ PER Traffico INTENSO. SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER INCIDENTE VERSO OSTIA. INCIDENTE ALTEZZA VIA DI MALAFEDE. SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1 Roma-NAPOLI, RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MONTEPORZIO MA CI SONO ANCORA AL MOMENTO RIPERCUSSIONI. CODE DA TORRENOVA. VICINO VIA DI TOR TRE TESTE UN INCIDENTE IN VIA ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 17 : 00: PARTICORALMENTE DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA ARDEATINA. DISAGI NELLE DUE DIREZIONI NELLE VICINANZE DEL RACCORDO: VERSO Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE, IN USCITA DALLA CITTÀ PER Traffico INTENSO. ALL’EUR DISAGI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA ATLANTICO DIREZIONE MARCONI, QUI C’ERA UN INCIDENTE ORA SI TRATTA DI Traffico. TRA VIA TORRE ROSSA E L’AURELIA, Traffico, CODE, IN VIA AURELIA ANTICA. CODE SULLA VIA TRIONFALE TRA MONTE MARIO E ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 16 : 30: ALL’EUR SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ATLANTICO PROVENENDO DALLA PONTINA. Traffico QUINDI IN DIREZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT. PROVOCA RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ZONA COLLI ANIENE SUL LATO DIREZIONE A24 PROVENENDO DALLA TIBURTINA. INCIDENTE SUL RACCORDO. RIPERCUSSIONI ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA DIREZIONE APPIA. SI PROCEDE IN CODA. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA DISAGI IN USCITA DA ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 15 : 30: ALL’EUR SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ATLANTICO PROVENENDO DALLA PONTINA. Traffico QUINDI IN DIREZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT. PROVOCA RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ZONA COLLI ANIENE SUL LATO DIREZIONE A24 PROVENENDO DALLA TIBURTINA. INCIDENTE SUL RACCORDO. RIPERCUSSIONI ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA DIREZIONE APPIA. SI PROCEDE IN CODA. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA DISAGI IN USCITA DA ...
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