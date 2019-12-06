Traffico Roma del 06-12-2019 ore 18:00 (Di venerdì 6 dicembre 2019) NON SOLO Traffico IN USCITA DA Roma MA ANCHE INCIDENTI. SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO INCIDENTE VERSO OSTIA ALTEZZA VIA DI MALAFEDE. VEICOLO IN PANNE SULLA PONTINA DOPO CASTEL RomaNO. CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1 Roma-NAPOLI TRA IL RACCORDO E MONTEPORZIO. ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA ALTRI INCIDENTI, IN QUESTO CASO POSSIBILI DISAGI: SUL PIAZZALE DUNANT ALTEZZA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, IN ZONA QUINTILIANI IN VIA TEDESCHI. MENTRE È RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA ALTEZZA RACCORDO DIREZIONE Roma ORE QUESTE POI DI Traffico E DISAGI. TANGENZIALE TRAFFICATA DALLO STADIO VERSO SAN GIOVANNI CON CODE IN ZONA TOR DI QUINTO E NELLA ZONA DEL TIBURTINO. CODE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA ANTICA. CODE SULLA VIA AURELIA DA VIALE VATICANO A CORNELIA. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE ...
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CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 1 km causa traffico congestionato tra Svincolo Casoria (Km 754) e A1 Allacciamento A16 Na… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Chiusi-Chianciano (Km 409,9) e A1… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-12-2019 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico Roma del 06-12-2019 ore 17:00 RomaDailyNews
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Traffico Roma del 06-12-2019 ore 17:00 RomaDailyNews
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 17 : 30: DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA ARDEATINA ALTEZZA RACCORDO: VERSO Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE, IN USCITA DALLA CITTÀ PER Traffico INTENSO. SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER INCIDENTE VERSO OSTIA. INCIDENTE ALTEZZA VIA DI MALAFEDE. SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1 Roma-NAPOLI, RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MONTEPORZIO MA CI SONO ANCORA AL MOMENTO RIPERCUSSIONI. CODE DA TORRENOVA. VICINO VIA DI TOR TRE TESTE UN INCIDENTE IN VIA ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 17 : 00: PARTICORALMENTE DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA ARDEATINA. DISAGI NELLE DUE DIREZIONI NELLE VICINANZE DEL RACCORDO: VERSO Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE, IN USCITA DALLA CITTÀ PER Traffico INTENSO. ALL’EUR DISAGI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA ATLANTICO DIREZIONE MARCONI, QUI C’ERA UN INCIDENTE ORA SI TRATTA DI Traffico. TRA VIA TORRE ROSSA E L’AURELIA, Traffico, CODE, IN VIA AURELIA ANTICA. CODE SULLA VIA TRIONFALE TRA MONTE MARIO E ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 16 : 30: ALL’EUR SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ATLANTICO PROVENENDO DALLA PONTINA. Traffico QUINDI IN DIREZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT. PROVOCA RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ZONA COLLI ANIENE SUL LATO DIREZIONE A24 PROVENENDO DALLA TIBURTINA. INCIDENTE SUL RACCORDO. RIPERCUSSIONI ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA DIREZIONE APPIA. SI PROCEDE IN CODA. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA DISAGI IN USCITA DA ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 15 : 30: ALL’EUR SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ATLANTICO PROVENENDO DALLA PONTINA. Traffico QUINDI IN DIREZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT. PROVOCA RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ZONA COLLI ANIENE SUL LATO DIREZIONE A24 PROVENENDO DALLA TIBURTINA. INCIDENTE SUL RACCORDO. RIPERCUSSIONI ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA DIREZIONE APPIA. SI PROCEDE IN CODA. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA DISAGI IN USCITA DA ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 14 : 30: RALLENTAMENTILUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA VIA ARDEATINA E LA VIA TUSCOLANA. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI . SI RALLENTA SULLA VIA PALMIRO TOGLIATTI TRA VIALE FERNANDO SANTI E VIALE SACCO E VANZETTI VERSO LA COLLATINA. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 13 : 30: RALLENTAMENTILUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA VIA ARDEATINA E LA VIA TUSCOLANA. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI . SI RALLENTA SULLA VIA PALMIRO TOGLIATTI TRA VIALE FERNANDO SANTI E VIALE SACCO E VANZETTI VERSO LA COLLATINA. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO ...
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