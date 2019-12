Traffico Roma del 06-12-2019 ore 18 | 00

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) NON SOLOIN USCITA DAMA ANCHE INCIDENTI. SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO INCIDENTE VERSO OSTIA ALTEZZA VIA DI MALAFEDE. VEICOLO IN PANNE SULLA PONTINA DOPO CASTELNO. CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1-NAPOLI TRA IL RACCORDO E MONTEPORZIO. ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA ALTRI INCIDENTI, IN QUESTO CASO POSSIBILI DISAGI: SUL PIAZZALE DUNANT ALTEZZA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, IN ZONA QUINTILIANI IN VIA TEDESCHI. MENTRE È RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA ALTEZZA RACCORDO DIREZIONEORE QUESTE POI DIE DISAGI. TANGENZIALE TRAFFICATA DALLO STADIO VERSO SAN GIOVANNI CON CODE IN ZONA TOR DI QUINTO E NELLA ZONA DEL TIBURTINO. CODE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA ANTICA. CODE SULLA VIA AURELIA DA VIALE VATICANO A CORNELIA. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE ...

A1 Roma-Napoli code per 1 km causa traffico congestionato tra Svincolo Casoria (Km 754) e A1 Allacciamento A16 Na… - A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Chiusi-Chianciano (Km 409,9) e A1…