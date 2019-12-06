Traffico Roma del 06-12-2019 ore 17:30 (Di venerdì 6 dicembre 2019) DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA ARDEATINA ALTEZZA RACCORDO: VERSO Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE, IN USCITA DALLA CITTÀ PER Traffico INTENSO. SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER INCIDENTE VERSO OSTIA. INCIDENTE ALTEZZA VIA DI MALAFEDE. SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1 Roma-NAPOLI, RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MONTEPORZIO MA CI SONO ANCORA AL MOMENTO RIPERCUSSIONI. CODE DA TORRENOVA. VICINO VIA DI TOR TRE TESTE UN INCIDENTE IN VIA DI CASA CALDA RALLENTA IL Traffico IN ZONA PRATI POTREBBE PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA ADRIANA NEI PRESSI DI VIA DELLA CONCILIAZIONE. NON MANCANO POI I DISAGI PER Traffico. MOLTE LE STRADE CON DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE. TRA QUESTE LA VIA SALARIA, ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE ...
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romadailynews : Traffico Roma del 06-12-2019 ore 17:30: DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA ARDEATINA… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-12-2019 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Roma - Coda Complanare Tratto Urbano A24 Coda tra Inizio Complanare e Bivio Complanare / GRA per traffico intenso sulla viabili... -
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Traffico a Roma venerdì 6 dicembre: code sul Gra, un incidente sull’A24 con traffico bloccato Roma Fanpage.it
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Traffico a Roma venerdì 6 dicembre: code sul Gra, un incidente sull’A24 con traffico bloccato Roma Fanpage.it
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 17 : 00: PARTICORALMENTE DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA ARDEATINA. DISAGI NELLE DUE DIREZIONI NELLE VICINANZE DEL RACCORDO: VERSO Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE, IN USCITA DALLA CITTÀ PER Traffico INTENSO. ALL’EUR DISAGI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA ATLANTICO DIREZIONE MARCONI, QUI C’ERA UN INCIDENTE ORA SI TRATTA DI Traffico. TRA VIA TORRE ROSSA E L’AURELIA, Traffico, CODE, IN VIA AURELIA ANTICA. CODE SULLA VIA TRIONFALE TRA MONTE MARIO E ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 16 : 30: ALL’EUR SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ATLANTICO PROVENENDO DALLA PONTINA. Traffico QUINDI IN DIREZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT. PROVOCA RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ZONA COLLI ANIENE SUL LATO DIREZIONE A24 PROVENENDO DALLA TIBURTINA. INCIDENTE SUL RACCORDO. RIPERCUSSIONI ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA DIREZIONE APPIA. SI PROCEDE IN CODA. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA DISAGI IN USCITA DA ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 15 : 30: ALL’EUR SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ATLANTICO PROVENENDO DALLA PONTINA. Traffico QUINDI IN DIREZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT. PROVOCA RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ZONA COLLI ANIENE SUL LATO DIREZIONE A24 PROVENENDO DALLA TIBURTINA. INCIDENTE SUL RACCORDO. RIPERCUSSIONI ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA DIREZIONE APPIA. SI PROCEDE IN CODA. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA DISAGI IN USCITA DA ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 14 : 30: RALLENTAMENTILUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA VIA ARDEATINA E LA VIA TUSCOLANA. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI . SI RALLENTA SULLA VIA PALMIRO TOGLIATTI TRA VIALE FERNANDO SANTI E VIALE SACCO E VANZETTI VERSO LA COLLATINA. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 13 : 30: RALLENTAMENTILUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA VIA ARDEATINA E LA VIA TUSCOLANA. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI . SI RALLENTA SULLA VIA PALMIRO TOGLIATTI TRA VIALE FERNANDO SANTI E VIALE SACCO E VANZETTI VERSO LA COLLATINA. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 12 : 30: CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI . IN CENTRO E’ IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLA’AREA DI VIA VENETO SINO ALLE ORE ...
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