Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08:00 (Di venerdì 6 dicembre 2019) INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO . SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST TRA LA A24 E LA VIA TIBURTINA VERSO IL FORO ITALICO. PRUDENZA INVECE IN VIA FULDA E’ SEGNALATO OLIO SUL MANTO STRADALE. SULLA CRISTOFORO COLOMBO IL Traffico RALLENTA TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE INCOLONNAMENTI SULLA STATALE PONTINA, TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma. IN CENTRO DALLE ORE 09.00. MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ...
romadailynews
romadailynews : Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08:00: INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Flaminia Nuova rallentamenti fra bivio Gra e Viale di Tor di Quinto > Centro Città #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Altre notizie : Traffico Roma del ...
Tangenziale, chiusa per allagamento la Nuova circonvallazione interna: traffico paralizzato Il Messaggero
Dalla Rete Google NewsTangenziale, chiusa per allagamento la Nuova circonvallazione interna: traffico paralizzato - Il Messaggero
Tangenziale, chiusa per allagamento la Nuova circonvallazione interna: traffico paralizzato Il Messaggero
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 07 : 30: INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA SI SSTA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO E TOR DI QUINTO . RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA E ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 20 : 00: IN CENTRO PER INCIDENTE FORTI DISAGI SU VIA DELLE TERME DI CARACALLA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZALE NUMA POMPILIO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 19 : 30: IN CENTRO PER INCIDENTE FORTI DISAGI AL Traffico SU VIA DELLE TERME DI CARACALLA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZALE NUMA POMPILIO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA Roma FIUMICINO E PISANA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 19 : 00: SU VIA AURELIA INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA BALDO DEGLI UBALDI PER ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DEL CASALE LUMBROSO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 18 : 30: SU VIA AURELIA INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA BALDO DEGLI UBALDI PER ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DEL CASALE LUMBROSO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 18 : 00: SU VIA AURELIA ANTICA PER INCIDENTE CODE VERSO IL GIANICOLO ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL CASALE LUMBROSO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST FILE ANCHE SULLA ...
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma