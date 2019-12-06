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Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08 | 00 INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA SI STA’ IN FILA SUL TRATTO ...

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Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08:00 (Di venerdì 6 dicembre 2019) INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO . SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST TRA LA A24 E LA VIA TIBURTINA VERSO IL FORO ITALICO. PRUDENZA INVECE IN VIA FULDA E’ SEGNALATO OLIO SUL MANTO STRADALE. SULLA CRISTOFORO COLOMBO IL Traffico RALLENTA TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE INCOLONNAMENTI SULLA STATALE PONTINA, TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma. IN CENTRO DALLE ORE 09.00. MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ...
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