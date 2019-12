romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO . SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE RALLENTA ILSULLA TANGENZIALE EST TRA LA A24 E LA VIA TIBURTINA VERSO IL FORO ITALICO. PRUDENZA INVECE IN VIA FULDA E’ SEGNALATO OLIO SUL MANTO STRADALE. SULLA CRISTOFORO COLOMBO ILRALLENTA TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE INCOLONNAMENTI SULLA STATALE PONTINA, TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA VERSO. IN CENTRO DALLE ORE 09.00. MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ...

romadailynews : Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08:00: INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Flaminia Nuova rallentamenti fra bivio Gra e Viale di Tor di Quinto > Centro Città ­ #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -