Torino-Fiorentina | gli ultras la vedranno al pub | cresce la protesta contro Cairo

ilnapolista

(Di venerdì 6 dicembre 2019)all’Huntsman Pub. Tifosi granata e viola, tutti assieme. E’ la surreale situazione ambientale che deve affrontare la squadra di Mazzarri, al centro di un contenzioso con gli. I quali ce l’hanno un po’ con tutti, scrive Tuttosport. Col presidente tanto per cominciare, reo “di non essere tifoso del”,il quale ieri è spuntato anche uno striscione “vattene”, vicino Corso Vercelli. E con giocatori, “fischiati a più riprese nelle ultime uscite e pure “allontanati” a Marassi ai saluti post vittoria, e “nei confronti soprattutto della guida tecnica, come ribadito nel duro confronto con Belotti e Sirigu sabato scorso al rientro dalla pur vittoriosa trasferta di Genova”. La società,in particolare, sarebbe colpevole secondo i tifosi, “di aver nuovamente blindato il ...

GoalItalia : Zaza verso la partenza a gennaio: non solo il Sassuolo, c'è anche la Fiorentina ?? - napolista : #TorinoFiorentina, gli #ultras la vedranno al pub: cresce la protesta contro #Cairo - ilNapolista - HyboriaLeague : @donbicenzo @enzolampard @Fantacalciology @Enzobruno9 @rio_vela @gabripuggioni @AndreCardi @Maifriendz @DarioCi8… -