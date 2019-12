Tomasito | il bimbo morto di cancro che ora riposa vicino al Papa

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Francesca Bernasconi L'ultimo desiderio del bambino era quello di essere sepolto in Vaticano.Francesco ha esaudito le sue ultime volontà: dal 2015nel cimitero Teutonico Da Buenos Aires a Città del Vaticano. È qui che inizia e finisce la storia di. E non si tratta di un cardinale chiamato a Roma, per partecipare al conclave.è un ragazzino di 11 anni, malato di tumore, che come ultimo desiderio aveva quello di essere sepoltoFrancesco. A raccontarlo è La Stampa, che ricorda la vita e i desideri di Tomàs, unche emanava amore e calore. Bergoglio aveva conosciuto quel bambino, quando era ancora Arcivescovo di Buenos Aires., infatti, era il nipote della segretaria del suo vicario generale, che gli aveva parlato della malattia del piccolo. Una volta scoperto il, la famiglia decide di parlare con il bambino, per ...

