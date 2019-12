TMW | ' Mourinho guarda in casa Inter' | il Tottenham avrebbe puntato Milan Skriniar

Blastingnews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Uno dei giocatori dell'che suscita sempre grandeesse sul mercato è sicuramente. Il centrale slovacco si è subito affermato con la maglia nerazzurra sin dal suo arrivo ao, nell'estate del 2017. Sin da subito Luciano Spalletti lo ha promosso in prima squadra al fianco di Joao Miranda ed è stato sempre tra i migliori in campo in questi anni. Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno attirato l'attenzione dei top club europei. In particolar modo le due squadre di Manchester, il City e lo United, hanno fatto offerte importanti, mettendo sul piatto oltre sessanta milioni di euro. Nonostante l'esigenza del club nerazzurro di rispettare il fair play finanziario, queste sono sempre state rispedite al mittente. Sempre dalla Premier League, però, potrebbe arrivare un'altra società ad insidiare il giocatore la prossima estate, il Totteham. TMW: ...

