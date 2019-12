Tiziano Ferro in concerto a Milano nel 2020 | nuova data del tour

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Dopo il successo del suo ultimo album Accetto Miracoli uscito il 22 Novembre 2019 è pronto a tornare sui palchi di tutta Italia. Stiamo parlando diche ha in programma concerti lungo tutta la penisola, a cui si continuano ad aggiungere date. Allo Stadio San Siro dierano previste due serate, ma negli ultimi giorni ne è stata aggiunta un’altra, proprio come all’Olimpico di Roma.innelTZNè ilestivo che comincerà il 31 Maggioa Lignano Sabbiadoro e si concluderà a Roma il 16 Luglio successivo. La città dipotrà partecipare alpresso lo Stadio San Siro, in tre date. Le prime due saranno il 5 e il 6 Giugno e l’altra, aggiunta tempo dopo l’annuncio del, sarà l’8 Giugno. I biglietti si potranno acquistare in anteprima esclusiva per il fan club ufficiale e per chi ...

