Tina Cipollari show L’opinionista ‘distrugge’ Veronica | scatta la stanging ovation

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Oggi è andata in onda la puntata del trono classico di Uomini e Donne.burchielli, tronista da poche settimane dopo il no rifilato ad Alessandro Zarino, è tornata in studio con un annuncio. Le anticipazioni del Vicolo del news avevano già annunciato la scelta die il caos scatenato nello studio dopo la decisione. Ma nella puntata andata in onda venerdì 6 dicembre la situazione è stata chiarita e non sono mancate le polemiche. Ma andiamo con ordine.Burchielli. In apertura della nuova puntata, è stato trasmesso dalla regia un rvm contenente le immagini di un’importante richiesta avanzata proprio dalla neo tronista. Originaria di La Spezia e classe 1995, la giovane aveva manifestato a Uomini e donne un malessere, dettato dall’impellente volontà di rivedere il ragazzo per il quale, fino a poco tempo fa, vestiva i panni di corteggiatrice, ovvero ...

